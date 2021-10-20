أخبار عاجلة

الجيش يعيد فتح الطرقات في صيدا

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش: سوف نقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات
lebanon 24
20/10/2021 14:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كميل شمعون: نريد دولة سلاحها الوحيد هو سلاح الجيش ومبنية على أسس الديمقراطية الحقيقية ومن الضروري أن نتكاتف هنا وفي الانتشار كي يصل صوتنا إلى مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الوطنية وتنظيم مؤتمر دولي يكرّس حياد لبنان ويعيدنا إلى الحضن العربي
lebanon 24
20/10/2021 14:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعيد التحقيق في " نيترات البقاع " من الصفر
lebanon 24
20/10/2021 14:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعيد تموضعه في الضاحية
lebanon 24
20/10/2021 14:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:03 | 2021-10-20
06:40 | 2021-10-20
06:36 | 2021-10-20
06:31 | 2021-10-20
06:27 | 2021-10-20
06:18 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website