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"الجزيرة" عن مصدر أمني حكومي: مقتل 3 أطفال وإصابة أخر في تفجير في مديرية متاخان في ولاية بكتيا جنوب شرقي أفغانستان

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:27
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