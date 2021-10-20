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أخبار عاجلة
نائب رئيس حكومة طالبان يدعو من موسكو دول العالم للاعتراف بالحركة
Lebanon 24
20-10-2021
|
10:09
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