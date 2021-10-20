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الجميّل: همّنا دعم الجيش اللبناني الذي يتعرّض لمحاولات كبيرة لتشويه صورته ودوره ويتعرض لضغط سياسي كي لا يقوم بواجباته
Lebanon 24
20-10-2021
|
13:28
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