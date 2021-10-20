سامي الجميّل: نرفض أن يتدخل أحد في الشؤون اللبنانية، فإيران تتدخل يوميًا من خلال ميليشيا مسلّحة وترسل لها الأموال والسلاح لضرب المسار الديمقراطي في لبنان

Lebanon 24