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المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة: على المجتمع الدولي الدفع بعملية السلام قدما بما يخدم شعب فلسطين

Lebanon 24
20-10-2021 | 15:42
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