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مسؤول عسكري في القيادة الوسطى الأميركية لـ"سكاي نيوز": تعرّض قاعدة التنف في سوريا لقصف صاروخي ولا إصابات في صفوف قواتنا

Lebanon 24
20-10-2021 | 16:02
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