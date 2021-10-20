أخبار عاجلة

إعلام مقرّب من إيران: راجمات صواريخ استخدمت في قصف قاعدة التنف بالإضافة إلى المسيرات

Lebanon 24
20-10-2021 | 17:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن ملتزمة بدعم دفاع السعودية ضد هجمات المسيرات والصواريخ المدعومة من إيران
lebanon 24
21/10/2021 09:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة "دوف" العسكرية (العربية)
lebanon 24
21/10/2021 09:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الأمريكية الوسطى: لنا حق الرد على هجوم قاعدة التنف في الزمان والمكان المناسبين
lebanon 24
21/10/2021 09:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
‏إعلام بريطاني: الصين أجرت تجارب على صواريخ أسرع من الصوت في 27 تموز و 13 آب
lebanon 24
21/10/2021 09:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:20 | 2021-10-21
02:08 | 2021-10-21
01:59 | 2021-10-21
01:54 | 2021-10-21
01:32 | 2021-10-21
01:31 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website