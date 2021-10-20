أخبار عاجلة

متحدث باسم البنتاغون: الهجوم على قاعدة التنف تم عبر مسيرات و بنيران غير مباشرة

Lebanon 24
20-10-2021 | 18:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البنتاغون‬⁩ للجزيرة: الهجوم على قاعدة التنف تم بطائرة مسيرة وبنيران غير مباشرة
lebanon 24
21/10/2021 09:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مقرّب من إيران: راجمات صواريخ استخدمت في قصف قاعدة التنف بالإضافة إلى المسيرات
lebanon 24
21/10/2021 09:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لرويترز: لا تقارير عن وجود إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم على قاعدة التنف
lebanon 24
21/10/2021 09:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البنتاغون: لا اتفاق مع طالبان على عدم استخدام المجال الجوي الأفغاني في مكافحة الإرهاب
lebanon 24
21/10/2021 09:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:41 | 2021-10-21
02:20 | 2021-10-21
02:08 | 2021-10-21
01:59 | 2021-10-21
01:54 | 2021-10-21
01:32 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website