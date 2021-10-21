عضو نقابة أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس لـ"صوت كل لبنان": لا يمكن الجزم أنّ سعر البنزين سيصل إلى 400 ألف والسعر مرتبط بأسعار النفط العالمية وسعر الدولار في السوق والتكهّن عملية استباقية

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