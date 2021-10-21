عون أكد للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان أنّ العمل جارٍ لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وأنّ التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم

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