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عون أكد للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان أنّ العمل جارٍ لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وأنّ التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم
Lebanon 24
21-10-2021
|
04:10
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