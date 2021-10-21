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السفيرة الفرنسية نقلت لعون رسالة شفهية من ماكرون جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف الى جانب لبنان رئيساً وحكومةً وشعباً والمساعدة بكل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة

Lebanon 24
21-10-2021 | 04:15
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السفيرة الفرنسية في لبنان: أيها الأصدقاء اللبنانيون الأعزاء، تبقى فرنسا ملتزمة إلى جانبكم وستتأكد من أنه سيتم تلبية حاجاتكم والتجاوب مع تطلعاتكم من خلال أعمالٍ ملموسة. ميدانياً، سأظل أحرص على ذلك وسأواصل العمل معكم وإلى جانبكم.
lebanon 24
21/10/2021 13:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الفرنسية في لبنان: يتطلب الوضع المأساوي في البلد التزاماً بناءً من قبل كل القوى السياسية، بحيث تتمكن الحكومة التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي من العمل بتصميم في سبيل تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في لبنان و من أجل كافة اللبنانيين.
lebanon 24
21/10/2021 13:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نعمل على التخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة
lebanon 24
21/10/2021 13:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أبلغ الممثلة الجديدة للجنة الصليب الأحمر الدولي في لبنان سيمون اشلمان امتنان لبنان للدور الذي تقوم به اللجنة في تقديم الدعم والمساعدة في الظروف الصعبة الراهنة وتمنّى لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة
lebanon 24
21/10/2021 13:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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