السفيرة الفرنسية نقلت لعون رسالة شفهية من ماكرون جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف الى جانب لبنان رئيساً وحكومةً وشعباً والمساعدة بكل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة

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