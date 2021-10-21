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القوات المسلحة الأردنية: احباط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة من سوريا إلى الأردن (أخبار الآن)

Lebanon 24
21-10-2021 | 04:50
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