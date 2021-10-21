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انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل فرنسي وتوقفت القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس بعد هبوب رياح عاتية اجتاحت أجزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا

Lebanon 24
21-10-2021 | 05:14
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