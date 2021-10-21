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السلطات الروسية تُعلن عن إغلاق جميع المطاعم والمقاهي في موسكو اعتبارا من 28 تشرين الأول الحالي

Lebanon 24
21-10-2021 | 05:25
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