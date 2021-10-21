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انتهاء الإجتماع الثاني الذي رأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في السراي.

Lebanon 24
21-10-2021 | 06:06
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