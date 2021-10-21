أخبار عاجلة

وزير العمل بعد الإجتماع الثاني للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية: تم تكليف وزير العمل لدرس لرفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص

Lebanon 24
21-10-2021 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
انتهاء الإجتماع الثاني الذي رأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في السراي.
lebanon 24
21/10/2021 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
طلبٌ عاجل من ميقاتي إلى وزير المال.. تفاصيل اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية
lebanon 24
21/10/2021 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع مع وزيرة العمل للبحث في زيادة بدل النقل في القطاع الخاص
lebanon 24
21/10/2021 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاتحاد العمالي العام لصوت لبنان 100.5: وزير العمل أحيا لجنة المؤشر بعد دعوتنا إليه للقيام بهذه الخطوة والحديثٍ جارٍ على تصحيح الأجور ورفع الحدّ الأدنى الى 7 ملايين ليرة
lebanon 24
21/10/2021 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:05 | 2021-10-21
10:00 | 2021-10-21
09:59 | 2021-10-21
09:32 | 2021-10-21
09:18 | 2021-10-21
09:15 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website