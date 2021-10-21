أخبار عاجلة

وزير العمل: تم البحث في امكانية رفع البدل الحضوري اليومي ضمن خطة عامة متكاملة

Lebanon 24
21-10-2021 | 06:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير التربية عبّاس الحلبي: فليعطوني فرصة لاطلع تماما وانا مستعد لأسعى لتأمين مستلزمات اطلاق العام الجديد في التعليم الحضوري وانا ادرك مشاكل هذا الامر وهي مشاكل مادية حصرا والبحث في كيفية تأمين مستلزمات هذا العمل (LBCI)
lebanon 24
21/10/2021 17:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم هام لوزير العمل إلى الإدارات والمؤسسات العامة والمصارف... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
21/10/2021 17:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي: العمل على تثبيت الاسقرار الأمني سيكون أولوية، وتحسين أوضاع العسكريين والمدنيين في ملاك الوزارة وإحتواء الحراك الشعبي بالتواصل مع الحرص على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة وفق القوانين
lebanon 24
21/10/2021 17:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل بعد الإجتماع الثاني للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية: تم تكليف وزير العمل لدرس لرفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص
lebanon 24
21/10/2021 17:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:05 | 2021-10-21
10:00 | 2021-10-21
09:59 | 2021-10-21
09:32 | 2021-10-21
09:18 | 2021-10-21
09:15 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website