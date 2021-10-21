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الاتحاد الأوروبي: قلقون إزاء تصاعد العنف في سوريا وندعو كافة الأطراف لضبط النفس

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:00
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