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وزير الخارجية الباكستانية يصل كابول في أول زيارة له لأفغانستان منذ سيطرة "طالبان" على البلاد

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:05
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