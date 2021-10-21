أخبار عاجلة

أردوغان: تركيا ستسترد المال الذي دفعته للولايات المتحدة من أجل شراء طائرات "إف-35"

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أردوغان: الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لتركيا طائرات إف-16 مقابل استثماراتها في برنامج إف-35 (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/10/2021 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا ستفكر في شراء نظام صاروخي روسي ثان
lebanon 24
21/10/2021 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: تم توظيف الازمة الاقتصادية للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته وراحت الولايات المتحدة تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض
lebanon 24
21/10/2021 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنيتو: نقدّر استعداد تركيا للمساعدة في حفظ أمن مطارات أفغانستان
lebanon 24
21/10/2021 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:00 | 2021-10-21
12:49 | 2021-10-21
12:44 | 2021-10-21
12:43 | 2021-10-21
12:29 | 2021-10-21
12:28 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website