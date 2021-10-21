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أخبار عاجلة
بوتين: سكان الدول النامية يفقدون الأمل بالمستقبل وذلك يؤدي إلى زيادة الهجرة
Lebanon 24
21-10-2021
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11:08
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