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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: قمنا بمضاعفة عديد قواتنا 3 مرات ولدينا قوات قتالية في دول البلقان

Lebanon 24
21-10-2021 | 12:14
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