23
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير الخارجية المصري يلتقي القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي
Lebanon 24
21-10-2021
|
13:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند يلتقي قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في القاهرة
Lebanon 24
السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند يلتقي قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في القاهرة
21/10/2021 22:52:22
21/10/2021 22:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء هو الأول بين القائد العام للجيش الليبي بالوكالة الفريق عبد الرزاق الناظوري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طبرق
Lebanon 24
لقاء هو الأول بين القائد العام للجيش الليبي بالوكالة الفريق عبد الرزاق الناظوري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طبرق
21/10/2021 22:52:22
21/10/2021 22:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الليبية: روسيا بصدد إعادة فتح سفارة في طرابلس وقنصلية في بنغازي
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الليبية: روسيا بصدد إعادة فتح سفارة في طرابلس وقنصلية في بنغازي
21/10/2021 22:52:22
21/10/2021 22:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش العماد جوزاف عون التقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي
Lebanon 24
قائد الجيش العماد جوزاف عون التقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي
21/10/2021 22:52:22
21/10/2021 22:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
00:00 | 2021-10-21
21/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
23:21 | 2021-10-20
20/10/2021 11:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
05:00 | 2021-10-21
21/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة" في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
"فضيحة" في مطار بيروت! (فيديو)
02:41 | 2021-10-21
21/10/2021 02:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي الابراج المهيمنة في 2022.. تحقيق أمنياتهم في الحياة وهؤلاء ينتظرهم الزواج
Lebanon 24
هذه هي الابراج المهيمنة في 2022.. تحقيق أمنياتهم في الحياة وهؤلاء ينتظرهم الزواج
08:40 | 2021-10-21
21/10/2021 08:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:51 | 2021-10-21
أبيض: أدوية تصل لبنان الأسبوع المقبل معظمها أدوية سرطان وأمراض مستعصية وهذا الأمر سيؤدي إلى انفراج
15:31 | 2021-10-21
النائب عاصم عراجي لـmtv: المراقبون الصحيون الذين علق عملهم في وزارة الصحة ليسوا من الشيعة جميعاً والموظفون الذين نقلوا من مستشفى الحريري إلى وزارة الصحة مِنَ الكفوئين ويحق لوزير الصحة أن يأخذ موظفاً على ثقة كبيرة به
15:27 | 2021-10-21
وزير الصحة للـ"MTV": نحن في مأزق كبير لأن الحاجات كبيرة والامكانات متواضعة جداً وكان من المهم الوصول بفريق متجانس ليعمل بسرعة واستقدمت حوالى 4 موظفين من مستشفى الحريري لهذا الغرض
15:09 | 2021-10-21
وزراء دفاع "الناتو" يتفقون على تعزيز استجابة الحلف لـ"التهديد المتزايد من أنظمة الصواريخ الروسية"
14:43 | 2021-10-21
وزير الإعلام اليمني: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة لوقف التدخلات الإيرانية
14:21 | 2021-10-21
بوتين: روسيا تدرس رفع حركة طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية
فيديو
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
Lebanon 24
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
07:00 | 2021-10-21
21/10/2021 22:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
23:24 | 2021-10-20
21/10/2021 22:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
21/10/2021 22:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact