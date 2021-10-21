مجلس القضاء الأعلى عقد برئاسة القاضي سهيل عبود اجتماعاً عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم واستمر الاجتماع حتى السابعة مساء وأبقى المجلس مداولاته سرية

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