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وزراء دفاع "الناتو" يتفقون على تعزيز استجابة الحلف لـ"التهديد المتزايد من أنظمة الصواريخ الروسية"

Lebanon 24
21-10-2021 | 15:09
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