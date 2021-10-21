وزير الصحة للـ"MTV": نحن في مأزق كبير لأن الحاجات كبيرة والامكانات متواضعة جداً وكان من المهم الوصول بفريق متجانس ليعمل بسرعة واستقدمت حوالى 4 موظفين من مستشفى الحريري لهذا الغرض

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