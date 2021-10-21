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النائب عاصم عراجي لـmtv: المراقبون الصحيون الذين علق عملهم في وزارة الصحة ليسوا من الشيعة جميعاً والموظفون الذين نقلوا من مستشفى الحريري إلى وزارة الصحة مِنَ الكفوئين ويحق لوزير الصحة أن يأخذ موظفاً على ثقة كبيرة به

Lebanon 24
21-10-2021 | 15:31
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