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وسائل إعلام سودانية: وزير الطاقة يقول وضع الكهرباء والوقود بات سيئا مع استمرار إغلاق شرق السودان
Lebanon 24
21-10-2021
|
17:58
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