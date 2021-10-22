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‏بلينكن: نقدر الدعم الأممي لأفغانستان وجهود الحل السلمي للأزمة الإثيوبية

Lebanon 24
22-10-2021 | 19:30
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