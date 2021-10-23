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السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثيين على أراضيها ومنشآتها المدنية

Lebanon 24
23-10-2021 | 04:05
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