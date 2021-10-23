سيزار أبي خليل لـ"OTV": برأيي ان هناك تواطؤًا بين أمل والقوات بما حصل في الطيونة و"الحزب" يعلم ذلك وما قاله "السيد" هو أنه تبنى مقولتنا بأن جعجع هو ضد المسيحيين

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