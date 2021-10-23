فريد هيكل الخازن لـ"الجديد": الكتاب عينه الذي أُرسل إلى دياب أرسل إلى عون لكن البيطار أصدر "مذكرة جلب" بحق رئيس حكومة من دون حتى الإستماع إلى رئيس الجمهورية وهذا يعتبر استنسابية

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