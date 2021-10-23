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رئيس البرلمان الأوروبي: طرد تركيا 10 سفراء علامة على "انجراف" الحكومة التركية "نحو الاستبداد" ولن يرهبنا هذا

Lebanon 24
23-10-2021 | 12:48
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