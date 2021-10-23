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الملك سلمان يتلقى اتصالا من أمين عام الأمم المتحدة الذي رحب بجهود السعودية في مجال البيئة

Lebanon 24
23-10-2021 | 15:40
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