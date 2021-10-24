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وزير البيئة ناصر ياسين لـ"الجديد": الأجواء الحاصلة إيجابية ولكن لم نتبلغ بعد بموعد لجلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
24-10-2021 | 03:47
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