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رئيس الوزراء المصري: ندعو لحوار مفتوح مع الدول المشاطئة لأحواض الأنهار الدولية

Lebanon 24
24-10-2021 | 07:39
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