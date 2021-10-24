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وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي انعكست سلباً على مسار الحكومة وليُصدر القاضي طارق البيطار القرار الظني "ويخلصنا" (الجديد)

Lebanon 24
24-10-2021 | 14:40
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