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المرصد:لا يوجد معلومات مؤكدة عن أضرار بشرية جراء القصف الإسرائيلي في القنيطرة

Lebanon 24
24-10-2021 | 20:30
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