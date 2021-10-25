الأسمر لـ"صوت كل لبنان": بالنسبة للحدّ الأدنى فإنّ مبلغ الـ 7 ملايين مبني على دراسات وسنزوّد لجنة المؤشر بها والأمور ذاهبة بمنحى إيجابي

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