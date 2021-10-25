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الأسمر لـ"صوت كل لبنان": بالنسبة للحدّ الأدنى فإنّ مبلغ الـ 7 ملايين مبني على دراسات وسنزوّد لجنة المؤشر بها والأمور ذاهبة بمنحى إيجابي

Lebanon 24
25-10-2021 | 00:42
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الأسمر لـ"صوت كل لبنان": تحديد مبلغ الـ 7 ملايين كحدّ أدنى للأجور هو بناء على دراسات فالتنقل داخل العاصمة فقط يكلف مليون ونصف والمولد 5 أمبير مليون ونصف وهذا لم نتحدث عن الطعام والأمور الأخرى
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25/10/2021 13:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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