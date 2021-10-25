أخبار عاجلة

المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الاخبار المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد القاضي طارق البيطار بجرم التزوير (LBCI)

Lebanon 24
25-10-2021 | 03:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أحال صباح اليوم على المحقق العدلي طارق البيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم (ال بي سي)
lebanon 24
25/10/2021 13:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري طلب من القاضي طارق البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل الدفاع عن العميد كميل ضاهر الذي حدد له البيطار جلسة استجواب الاربعاء ٨ ايلول
lebanon 24
25/10/2021 13:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـLBCI: وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح تقدم صباح الجمعة بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي البيطار للارتياب المشروع امام محكمة التمييز الجزائية
lebanon 24
25/10/2021 13:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت إلى امام منزل المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري
lebanon 24
25/10/2021 13:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:21 | 2021-10-25
06:13 | 2021-10-25
06:13 | 2021-10-25
06:12 | 2021-10-25
06:11 | 2021-10-25
06:09 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website