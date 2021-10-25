أخبار عاجلة

قاسم هاشم للـ"ال بي سي": من الطبيعي ان يكون هناك اي تباينات داخل اي فريق او بين فريقين وذلك لان كل فريق سياسي رأيه المختلف

Lebanon 24
25-10-2021 | 03:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏النائب قاسم هاشم لـ"الجديد": العراقيل داخلية وهناك دعوة ومتابعة خارجية ودفع خارجي لتشكيل الحكومة والمسألة داخلية تتعلق بالمصالح والحصص
lebanon 24
25/10/2021 13:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إبرا يهز شباك الفريقين ويقود ميلان للفوز والصدارة
lebanon 24
25/10/2021 13:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي للـ"أم تي في": ما يجهله الناس أنّ الفريق في الحكومة منسجم إلى حدّ كبير والمناقشة حول كافة الأمور تتمّ "بقلب مفتوح"
lebanon 24
25/10/2021 13:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"التفاهم الداخلي يريح الجميع"... وزير المهجّرين:لن يكون هناك عراقيل
lebanon 24
25/10/2021 13:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:21 | 2021-10-25
06:13 | 2021-10-25
06:13 | 2021-10-25
06:12 | 2021-10-25
06:11 | 2021-10-25
06:09 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website