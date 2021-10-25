بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزير المال وعلى جدول أعمالها 3 بنود ابرزها إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت

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