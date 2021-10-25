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رئيس مجلس السيادة السوداني: الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة

Lebanon 24
25-10-2021 | 13:11
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