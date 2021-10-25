النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال: إما هناك وزارة مالية أم لا لذلك طلبنا تزويدنا بكلفة اقتراح مساعدة اجتماعية للقطاع العام لمدة سنة وهو ضرورة وحاجة للعسكر والموظف في غياب البطاقة التمويلية

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