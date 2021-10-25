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الـLBCI: مجلس القضاء الاعلى طلب الاستماع الى القاضي البيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لن يشارك في الجلسة بسبب تنحيه عن تحقيقات المرفأ

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:04
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