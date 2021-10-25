النائب فريد هيكل الخازن بعد لقائه وزير الداخلية: إطلعت من وزير الداخلية على كل التحضيرات لمجريات العملية الانتخابية واكد لي ان وزارة الداخلية حاضرة وجاهزة لاجراء العملية الانتخابية في أي وقت يقرره مجلس النواب

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