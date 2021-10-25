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الجيش: مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية

Lebanon 24
25-10-2021 | 16:14
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احالة ملف التحقيق في أحداث الطيونة على النيابة العامة العسكرية
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