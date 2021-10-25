أخبار عاجلة

"الجديد": هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع مع لجنة الإدارة والعدل للبت في كتاب وزير العدل واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الابقاء عليها

Lebanon 24
25-10-2021 | 16:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير العدل لـ"الجديد": انا غير متواجد في وزارة العدل و قد غادرت ظهرا للقاء رئيس الحكومة كما وحضور جلسة المجلس الاعلى للدفاع وجلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
26/10/2021 14:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي انعكست سلباً على مسار الحكومة وليُصدر القاضي طارق البيطار القرار الظني "ويخلصنا" (الجديد)
lebanon 24
26/10/2021 14:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لوزير العمل: إرجاء اجتماع لجنة المؤشر
lebanon 24
26/10/2021 14:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي حاتم ماضي لـ"صوت كل لبنان": مجلس الوزراء يملك قرار إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وينتهي دوره عند هذا الحدّ ولا يعود له أي عمل بعد ذلك
lebanon 24
26/10/2021 14:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:15 | 2021-10-26
14:10 | 2021-10-26
14:08 | 2021-10-26
13:50 | 2021-10-26
13:46 | 2021-10-26
13:30 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website