أخبار عاجلة

أردوغان: لا يمكن التسامح مع مجموعة سفراء تصدر أوامر للقضاء التركي

Lebanon 24
25-10-2021 | 19:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المعارضة التركية تدعو أردوغان لحل المشاكل الاقتصادية بدلا من طرد السفراء
lebanon 24
26/10/2021 14:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهدئة أردوغان.. الليرة التركية تسترد بعض عافيتها
lebanon 24
26/10/2021 14:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام تركي: السفراء الـ10 بمن فيهم سفراء واشنطن وبرلين وباريس لم يتلقوا بعد إخطارا من الخارجية التركية برحيلهم
lebanon 24
26/10/2021 14:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يأمر بإعلان 10 سفراء "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"
lebanon 24
26/10/2021 14:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:22 | 2021-10-26
14:15 | 2021-10-26
14:10 | 2021-10-26
14:08 | 2021-10-26
13:50 | 2021-10-26
13:46 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website